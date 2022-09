Bil kjørte i spikermatte under politijakt i Fredrikstad – lokal kjenning pågrepet

– Det var i forbindelse med det som i utgangspunktet var en vanlig trafikkontroll at føreren ikke stanset. Vi mobiliserte det vi hadde av ressurser og startet forfølgelse. Etter hvert kjørte han i den berømte spikermatta. Han forsøkte da å unndra seg til fots, men han ble pågrepet relativt raskt og satt i arrest, sier oppdragsleder Alexander Watson i Øst politidistrikt til NTB.

Hendelsen i Fredrikstad ble meldt inn til operasjonssentralen klokken 1.48 natt til torsdag. Først drøyt 20 minutter senere hadde politiet kontroll på bilføreren.

– Farten gikk ikke over stokk og stein under forfølgelsen, sier Watson

– Bilføreren er en lokal mann i 20-årene som er kjent av oss fra før, sier han.

Mannen er nå anmeldt for ruskjøring, for ikke å stanse for kontroll, for kjøring uten gyldig førerkort og for biltyveri.

– Siktelsen for biltyveri har sammenheng med at han ikke visste selv hvor han hadde fått tak i bilen, så vi vil etterforske det. Men det har ikke kommet inn melding om at bilen er stjålet, sier Watson.