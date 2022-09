Person siktet for drap i Bærum

– Vi har funnet en død person i Bærum. Vi har også pågrepet en person som er siktet for drap, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB i 6-15-tiden torsdag morgen.

Meldingen om funnet av den døde personen på Gjettum i Bærum kom klokka 2.54, opplyste operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB tidligere natt til torsdag.

Politiet har rykket ut med betydelige ressurser etter at meldingen om den døde personen kom, og driver torsdag morgen åstedsundersøkelser på stedet.

Det var Dagbladet som først skrev at en person er siktet for drap etter funnet av den døde personen. Krimvaktleder Kjersti Myhre opplyser til avisen at den døde personen ble funnet utendørs.

– Det er gjort funn av en død person på en utendørs adresse i Bærum. Undersøkelser på stedet tyder på at fornærmede er utsatt for noe kriminelt, sier hun.

Krimvaktlederen opplyser at det er en relasjon mellom den avdøde og den siktede.

– På bakgrunn av det vi vet, var fornærmede ikke et tilfeldig offer, sier hun.

Politiet ønsker ikke å gå i detalj om alder og kjønn, men bekrefter at begge er over 18 år.