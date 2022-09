Kvinne i 20-årene siktet for drap i Bærum

Politiet fikk melding like før klokka 3 natt til torsdag om at en en livløs person var funnet utendørs på Gjettum. Den avdøde er identifisert, og politiet er i gang med å varsle pårørende. En person ble raskt pågrepet, og vedkommende er nå altså siktet for drap.

– Politiet jobber nå med å få avhørt siktede så raskt det lar seg gjøre. Avdøde er en mann i 30-årene. Det er en relasjon mellom avdøde og siktede, men nærmere bakgrunn for hendelsen er så tidlig i etterforskningen ikke klarlagt, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Hendelsen har skjedd utenfor en kommunal omsorgsbolig i Bærum. Medarbeidere og beboere i boligene blir ivaretatt av kommunens psykososiale team.

– Jeg kan bekrefte at det er en kvinne som er siktet for drapet. Hun skal nå i avhør. Utover det kan jeg ikke gi ytterligere opplysninger på det nåværende tidspunkt, sier kvinnens forsvarer, advokat Marte Svarstad Brodtkorb, til Budstikka.

Politiet ønsker tips fra publikum i saken, og de kan meldes inn på nettsiden tips.politiet.no.