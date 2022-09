Altas ordførerkjede kom til rette etter seks år

Ifølge Kronstadposten var det Odd Arne Nilsen og en venninne som fant kjedet tirsdag.

Nilsen hadde fått tips om at kjedet var i Eiby-området. Der fant de det under torven, skriver iFinnmark.

Ordfører Monica Nielsen betegner funnet som helt utrolig.

– Vi anså det som tapt. Vi hadde et håp rett etter at det skulle komme tilbake, men etter alle de her årene så trodde vi ikke at det var mulig, sier hun.

Odd Arne Nilsen sier det var helmaks og stas å kunne levere kjedet til ordføreren. Han har aldri vært på ordførerens kontor før.

– Det var som å være på rektorens kontor, men med litt bedre stemning, ler han

Nå venter det dusør til finneren.