Oppdrettsselskapene stuper på Oslo Børs

Hovedindeksen falt med over 3,4 prosent etter åpning onsdag, og særlig lakseoppdrettsselskapene falt etter regjeringens nyhet om skattepakken.

Handelen i Salmar ble stanset automatisk, melder E24. Da handelen kom i gang, falt selskapet med over 19 prosent. Grieg Seafood og Lerøy Seafood falt begge over 14 prosent og Mowi med nesten 11 prosent etter åpning, og nedgangen fortsetter.

Sjømatindeksen var en knapp halvtime etter åpning ned med nesten 15 prosent. Oppdrett er Norges nest største eksportnæring, og Norge er verdensledende på området.

Regjeringen ønsker å innføre grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, og foreslår også en økning i grunnrenteskatten på vannkraft, samt en ekstraordinær avgift på vann- og vindkraft.

Også de andre selskapene på børsen påvirkes av nedgangen, og blant de største selskapene utenom oppdrettsbransjen faller Equinor med 1,3 prosent, DNB med 2,9, Aker BP med 4,3 og Norsk Hydro med 6,3 prosent.

Oljeprisen faller også, og et fat nordsjøolje omsettes for like over 85 dollar, ned med 0,75 prosent. Et fat amerikansk lettolje omsettes for litt over 77 dollar, et fall på rundt 0,9 prosent.

Nedgangen på børsen følger også nedgangen på de asiatiske børsene. Analytikere både i Nordnet og DNB Markets hadde på forhånd ventet en nedgang, men den nye skattepakken førte til at nedgangen ble kraftigere enn ventet.