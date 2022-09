Prorussiske myndigheter erklærer seier i «folkeavstemninger» i Ukraina



Prorussiske myndigheter har erklært seier i alle de fire fylkene i Øst- og Sør-Ukraina som har holdt såkalte folkeavstemninger om russisk annektering. I både Zaporizjzja, Luhansk, Donetsk og Kherson har innbyggerne ifølge separatistmyndighetene stemt for å slutte seg til Russland i overveldende flertall.

Ukraina og Vesten har fordømt de såkalte folkeavstemningene. G7-landene kaller avstemningene illegitime og understreker at de ikke har noen juridisk effekt, mens Nato sier de utgjør et åpenbart brudd på folkeretten.

Orkanen Ian mørkla hele Cuba

Strømnettet på Cuba kollapset på grunn av orkanen Ian i går, og hele øya var uten strøm, opplyser landets myndigheter. I en uttalelse heter det at det jobbes gjennom natta med å få strømmen tilbake for øyas 11 millioner innbyggere. Det var først i Cubas vestre del strømmen falt ut, før hele strømnettet bukket under.

I natt var orkanen på vei mot Florida som en kategori 4-storm som kan få voldsomme følger. Det ventes at den vil bli kraftigere idet den passerer den varme Mexicogolfen og at den vil ha vindhastighet på opptil 58 meter i sekundet.

FN ber Iran avstå fra uforholdsmessig maktbruk mot demonstranter



FNs generalsekretær António Guterres har bedt Irans president Ebrahim Raisi om å unngå «uforholdsmessig maktbruk» mot de mange som demonstrerer i landet etter at en ung kvinne døde i moralpolitiets varetekt. Det var i et møte forrige uke under FNs hovedforsamling at Guterres «understreket for president Raisi behovet for å respektere menneskerettighetene, inkludert ytringsfriheten og forsamlingsfriheten», heter det i en uttalelse fra Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

– Vi blir stadig mer bekymret over meldinger om økte antall dødsfall, inkludert blant kvinner og barn, som knyttes til demonstrasjonene, legger han til.

IMF oppfordrer Storbritannia til å revurdere skattekutt

Det internasjonale pengefondet (IMF) oppfordrer den britiske regjeringen til å «revurdere» planlagte skattekutt, og advarer om at de kan bidra til inflasjon. IMF sier i en uttalelse at de overvåker utviklingen i Storbritannia nøye, og at de «er i samtaler med myndighetene» etter at finansminister Kwasi Kwarteng forrige uke la fram et budsjettutkast med de største skattekuttene på 50 år og økte låneopptak.

Fondet beskriver skattekuttplanene som «ikke målrettede». Statsminister Liz Truss' ferske regjering har tro på at skattekuttene vil få veksten i gang i Storbritannia. Markedet har reagert med å sende pundkursen rett ned.

Auneprisen til professor Inger Skjelsbæk

Professor Inger Skjelsbæk får Ingrid Aunes minnepris for sitt langvarige arbeid mot seksualisert vold i krig. Ifølge Klassekampen omtaler priskomiteen Skjelsbæk som en pioner innen norsk fredsforskning.

– Hun er en uredd stemme som setter søkelys på kvinnenes situasjon og den seksualiserte volden som foregår i Ukraina akkurat nå, sier Marianne Marthinsen. Marthinsen er styreleder for minneprisen etter Ap-politikeren Ingrid Aune. Aune døde i 2019 i en båtulykke, bare 33 år gammel.

Mann tatt for knivtrusler på T-banen

Politiet har pågrepet en mann som skal ha oppført seg truende med kniv på T-banen i Oslo. Mannen ble tatt på Trosterud. Politiet pågrep mannen på Trosterud, opplyste operasjonssentralen i Oslo politidistrikt ved ettiden i natt.

Vitner forteller til VG at T-baneføreren forsøkte å kaste mannen av banen. Overfor avisa bekrefter oppdragsleder Christian Verhaug at politiet har funnet en kniv med blod på, men han sier at blodet skal stamme fra gjerningspersonen.