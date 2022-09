Kunnskapsministeren er glad for at lærerstreiken er over

– Jeg er veldig glad for at elevene nå kan komme tilbake til skolen. Streik har store konsekvenser for livene til barn og unge både med tanke på at de rammene skolen gir dem i hverdagen forsvinner, men også når opplæringstilbudet ikke er som det skal være, sier Brenna til NRK.

Tirsdag kveld kunngjorde arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) at regjeringen griper inn i lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd. Dermed er 15 uker med streik avsluttet.

Brenna sier skolene nå må vurdere om det er behov for å ta igjen tapt læring for de elevene som har vært hardest rammet av streiken.