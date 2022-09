Frp: Stortinget må informeres om sikkerheten på sokkelen

Partileder Sylvi Listhaug vil også vite hvilke tiltak regjeringen har satt i verk og hva de planlegger rundt norske olje- og gassinstallasjoner etter situasjonen som har oppstått.

Petroleumstilsynet har bedt operatørene om å være årvåkne etter at det skal være observert droner rundt installasjonene.

Listhaug påpeker at Norge har en viktig rolle for Europa som leverandør av gass.

– Mye tyder på at gasslekkasjen i Østersjøen kan skyldes sabotasje. Det er derfor svært viktig at det tas grep om sikkerheten på olje- og gassinstallasjonene og rørledninger som går til ulike europeiske land. Dette handler også i alle høyeste grad om at de som jobber for oss på norsk sokkel skal føle seg trygg, sier Frp-lederen.

