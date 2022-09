– Det er hårreisende at Aasland viser til de norske olje- og gasselskapene ansvar når det er snakk om kraftige eksplosjoner på gassrørledninger i allierte farvann. Skjønner ikke regjeringen alvoret? sier Venstre-leder Guri Melby.

Tirsdag ble det kjent at det er lekkasje i Nord Stream-ledningene i Østersjøen. Det kan også ha forekommet droneaktivitet ved offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. Aasland sier at det ikke er noe som tyder på at det kan komme angrep på norske rørledninger.

På spørsmål om hva regjeringen vil foreta seg, viser han til at det er olje- og gasselskapenes ansvar for sikkerheten på norsk sokkel.

– Lekkasjene skjer til og med samme dag som vi åpner en rørledning til Polen, og dagen etter at Petroleumstilsynet ber oss om å ha økt årvåkenhet på norsk sokkel. Dette er en ekstraordinær situasjon og kan ikke håndteres av selskapene alene. Den er regjeringens ansvar! sier Melby.

Hun har skrevet skriftlig spørsmål rettet til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hva regjeringen gjør for å øke beredskapen mot trussel fra russisk digital og fysisk sabotasje og annen underminerende virksomhet mot norsk gasseksport.

– Jeg regner med at regjeringen har innsett at Norges økte betydning for Europas energisikkerhet gjør den norske gasseksporten til et sannsynlig mål, sier Melby, og fortsetter:

– Putin leter hele tiden etter måter å demonstrere for europeiske innbyggere at vi burde gi opp støtten mot Russlands krig i Ukraina. Et sabotasjeangrep som sår tvil ved om Norge klarer å levere gass til Europa, passer nok godt inn i planen hans, sier Venstre-leder Guri Melby.