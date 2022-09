Norge deltar i prosjekt for å hindre radioaktivt materiale å smugles ut fra Ukraina

Samarbeidsprosjektet skal bidra til å styrke grensesamarbeidet mellom Slovakia og Ukraina, og hindre smugling av radioaktive kildemateriale fra et Ukraina som på grunn av krigen ikke lenger har kontroll over store mengder med radioaktive kilder.

– Vi har bygget opp et omfattende samarbeid mellom Norge og Ukraina over flere år på dette feltet. Slovakia-prosjektet skal gjøre grensekontrollmyndighetene bedre rustet til å hindre smugling av radioaktive kilder, sier seksjonssjef Ingar Amundsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), i en pressemelding.

Dette er det andre EØS-prosjektsamarbeidet med Slovakia siden 2015 og denne uken har partene i samarbeidet møttes i Stavanger.

Norge har tidligere bidratt med måleapparater til ukrainske grensekontrollmyndigheter, samt trening og opplæring i bruk av utstyret. Grensen mellom Ukraina og Slovakia er også grensen mot Schengen-området og ved å hindre smugling over denne grensen reduseres risikoen for innførsel av radioaktive kilder til EU-land.

Prosjektet er finansiert gjennom EØS-midlene og har et budsjett på 2,5 millioner euro. Prosjektet ledes av Slovakia, mens DSA deltar som donorprosjektpartner.