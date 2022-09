Det er særlig Sunnfjord i Vestland som rammes. Her går over 80 lærere fra to videregående skoler ut i streik.

Fra onsdag blir 300 nye lærere tatt ut og kommende mandag tar Utdanningsforbundet ut ytterligere 100 nye medlemmer i streik. Da vil mer enn 8.500 lærere være i streik.

Streiken har nå vart siden 8. juni.