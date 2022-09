Oslo universitetssykehus skrur ned temperaturen i vinter

Universitetssykehuset opplyser til Nettavisen at den normale temperaturen varierer mellom 21 og 24 grader, og at den nå skal senkes der det er hensiktsmessig. Innsparingen i strømkostnader gjelder alle klinikker ved OUS, som for eksempel ved Rikshospitalet. Foto: Javad Parsa / NTB