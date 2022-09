Det melder DN.

Steinsland var den første journalisten som fikk Toska til å snakke offentlig om det som er norgeshistoriens største ran. Bankraneren snakket om Nokas-ranet i TV 2-dokumentarserien «Vårt Lille Land» høsten 2016.

– Det stemmer. Det skjedde to og et halvt år etter at dokumentaren var laget og sendt, skriver Steinsland i en tekstmelding.

TV 2- journalisten Tonje Steinsland er fadder til bankraneren David Toska, som hun var den første til å intervjue i 2018. Foto: Annika Byrde / NTB

Videre skriver hun at de to ikke hadde kontakt i året etter at dokumentaren ble sendt, men at kontakten ble gjenopptatt etter at han ble samboer og far.

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække bekrefter at Steinsland informerte om forholdene og sier at journalister derfor har vært inhabil i to saker laget om Toska i ettertid.

Toska ble utpekt som mesterhjernen bak ranet, der 57,4 millioner kroner ble stjålet fra Nokas-tellesentral i Stavanger sentrum i april 2004. Politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept i skuddvekslingen mellom ranerne og politiet.

Toska ble dømt til 20 års ubetinget fengsel for ranet. I 2018 ble han løslatt etter å ha sonet 13 år i fengsel.