Skatteetaten har ansvar for bostedsregistrering i Folkeregisteret og for skattleggingen.

– Folkeregisterloven sier at du skal være registrert der du oppholder deg mest, og det er dette vi forholder oss til når vi vurderer flyttesøknadene, sier direktør Elin Imsland i Folkeregisteret.

Det vil si at dersom du sender inn en flyttemelding til et sted hvor du ikke har din regelmessige døgnhvile, så regnes den som fiktiv og bryter med forskriften.

Viktig for kommunen

Imsland peker på at riktig folkeregistrert adresse er spesielt viktig for kommunene. De bruker den for å vite hvem som har krav på kommunens tjenester og til samfunnsplanlegging.

Hytteflyttingen får også konsekvenser for skattlegging. Når du melder flytting til hytta vil kommunen hytta ligger i etter hvert være den som får deler av inntektsskatten din.

I tillegg er det slik at boligen hvor du er folkeregistrert og bor i vil bli regnet som primærboligen din. Det vil si at din tidligere primærbolig, vil bli regnet som sekundærbolig.

Videre kan det bety høyere formuesskatt og innvirke på boligsalg eller utleie.

Vurdert lenge

Kommunedirektør Jan Sævig i hyttekommunen Trysil sier til VG at noen hytteeiere lenge har tenkt på å melde flytting. Strømprisen utløste det, mens andre gjør det for å klare strømregningen.

Fra 2014 til i fjor hadde kommunen 31 hytter med bruksendring til primærbolig. Så langt i år har de fått 25 søknader – 20 av dem har kommet etter 1. august.

Regjeringens strømstøtteordning dekker en stor andel av strømregningen når prisen er over 70 øre per kilowattime. Men støtten er bare rettet mot husholdninger, og ikke fritidsboliger.