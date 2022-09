Samme høst som 29-åringen forsvant ble ektemannen siktet for å ha drept kona og gjemt liket. Han nektet imidlertid for å ha noen med forsvinningen å gjøre. I forrige uke begynte politiet å se på saken igjen, skriver NRK.

Det skjedde etter at de fikk et tips om at et eldre ektepar hadde fortalt til en bekjent at de hadde sett noe som kunne være interessant det året firebarnsmoren forsvant. Personen kontaktet politiet med informasjonen.

Skogsområde

Ekteparet har nylig avgitt en forklaring om hva de så.

– De så en mann de mener var siktede. De mener han ryddet noen kvister ved siden av en bil som hadde parkert rett ved veien. De stoppet og gikk for å se, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til rikskringkasteren.

Ekteparet som nå har forklart seg til politiet, mener bilen lignet på den siktede skal ha hatt på den tiden.

Krimteknikere fra politiet gjennomførte et søk i området ekteparet mener å ha sett siktede, et skogsområde på Basserudåsen utenfor Kongsberg.

Fire barn

De gjorde ingen funn, men understreker likevel at informasjonen er viktig og kan være relevant.

Belur og ektemannen hadde fire barn sammen som i 2007 var 9, 5, 3 og 1 år gamle.

Ektemannen ble utvist til Irak i 2010, fordi det ble oppdaget at han hadde oppgitt feil identitet for å få opphold i Norge.