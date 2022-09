Politiet: Flere russiske menn har krysset grensen til Norge over Storskog

Siden 15. juli i år da Russland opphevet sine utreiserestriksjoner i forbindelse med pandemien, har trafikken gradvis økt over Storskog grensekontrollsted.

Søndag kom i alt 243 personer inn over Storskog og 91 personer reiste ut av Norge. Av de som reiste inn hadde 167 Schengen-visum.

– Vi har gått gjennom tallene fra de siste dagene og ser at antallet russiske menn som kommer med Schengen-visum har økt og utgjør den største økningen den siste uken. Politiet i Finnmark ser med andre ord den samme tendensen som andre land som grenser til Russland ser, men i mye mindre skala, opplyser Sølve Solheim, avsnittsleder for operativ utlendingskontroll i Finnmark politidistrikt.

Han opplyser at Schengen-visumene er gitt av andre land enn Norge. Russerne har også med seg kontanter for å kunne oppholde seg over tid i Schengen slik kravene for å få Schengen-visum er.

– Vi forventer at trafikken vil kunne øke også denne uken. Selv om antallet russere som nå reiser inn på visum øker, er det totale antallet reisende over Storskog ikke høyere enn hva vi forventet etter pandemien, sier Solheim