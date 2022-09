– Det snør på Haukelifjell, og på omkjøringsveien for Haukelitunnelen er det nå så glatt at trafikken må vente til det er saltet. Dette kan ta opp mot 2 timer, skriver Vegtrafikksentralen sør på Twitter like før klokken 9.

Meteorologene har på forhånd sendt ut gult farevarsel om snø i høyfjellet i Sør-Norge, noe som kan medføre krevende kjøreforhold enkelte steder.