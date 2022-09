KLP utelukker amerikanske flyktningmottaksselskaper

Selskapene som utelukkes er Core Civic og GEO Group som anklages for å bryte menneskerettighetene og arbeidstakeres rettigheter ved sine mottak.

– Selskapenes virksomhet utgjør en uakseptabel risiko for å bidra til brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer, sier Kiran Aziz, som er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Også FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har kritisert selskapene.

KLP sier selskapene har vist liten forståelse for anklagene som er rettet mot dem, og de har overfor KLP nektet for at kritikkverdige forhold finnes i deres virksomhet.

KLP og KLP-fondene, som er landets største pensjonsselskape, eide aksjer for knapt fire millioner kroner i de to selskapene.