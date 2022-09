Høyresiden går mot brakseier i Italia

Høyrekoalisjonen ledet av Giorgia Meloni går mot en storseier i Italia. Ifølge valgdagsmålinger kan de ha fått så mye som 45 prosent av stemmene. Høyrepopulisten Meloni, som er partileder i Italias brødre, ser dermed ut til å bli landets neste statsminister. Ytre høyre-koalisjonen består i tillegg av partiene Ligaen og Fremad Italia.

– Italienere har kommet med et klart budskap om at de ønsker en høyreregjering ledet av Italias brødre, sa Meloni i natt.

Rekordlavt pund mot dollar

Det britiske pundet falt til et historisk lavt mot dollaren i natt. I den tidlige handelen i Asia var et pund verdt 1,035 amerikanske dollar, ifølge tall fra Bloomberg. Enkelte kommentatorer har advart mot at den kan synke ytterligere – kanskje så mye at de to valutaene blir like mye verdt.

Nyhetsbyrået AFP knytter nedgangen til en økonomisk redningspakke på titalls milliarder pund og skattekutt for å støtte husholdninger og bedrifter, som finansminister Kwasi Kwarteng la fram fredag. Storbritannia er rammet av den høyeste inflasjonen på flere tiår, og nasjonen er på full fart mot resesjon.

Fem personer omkom i tyfon på Filippinene

Tyfonen Noru herjer Filippinene. Fem redningsfolk omkom mens de jobbet i den flomrammede kommunen Santa Maria i Bulacan-provinsen. Stormen er den kraftigste som har truffet Filippinene i år.

Den traff i går og i dag hovedøya Luzon, der den rev trær over ende og skapte flom i lavtliggende lokalsamfunn, men det har foreløpig ikke kommet meldinger om store materielle skader. Bulacans guvernør Daniel Fernando sier at de fem redningsfolkene kjørte båt for å hjelpe folk som satt fast i flomvannet. De skal så ha blitt truffet av en vegg som falt sammen, før de druknet.

Flere har hjemmekontor nå

22 prosent av de spurte har hovedsakelig hjemmekontor nå, ifølge Norsk koronamonitor. Det er 10 prosentpoeng flere enn i juni. Gjennom første del av året falt tallet på folk med hjemmekontor jevnt og trutt, fra 42 prosent i januar til 12 prosent i juni.

– Gjennom våren valgte stadig flere å vende tilbake til arbeidsplassen, men høsten ser så langt ikke ut til å følge samme trend, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen.

Justisministeren vil gi fengselstilsyn tydeligere mandat

Det er svakheter i dagens ordning med tilsynsråd for kriminalomsorgen, mener justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Regjeringen skal nå foreslå en lovregulering, opplyser statsråden til VG via departementets kommunikasjonsavdeling.

–Jeg mener det er svakheter i dagens ordning med tilsynsråd for kriminalomsorgen, og dette er påpekt gjennom lang tid. Jeg mener blant annet at mandatet til rådet ikke er tydelig. Når noe ikke fungerer, må vi gjøre endringer, skriver justisministeren.