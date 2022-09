Fem unge bilfører ble fotgjengere i Innlandet

Litt før midnatt ble de to unge bilistene – begge er i slutten av tenårene – målt til 128 kilometer i timen i 80-sonen nord for Gjøvik, opplyser Innlandet politidistrikt på Twitter.

Begge fikk førerkortet beslaglagt, og politiet har opprette en sak etter hendelsen.

En halvtimes tid tidligere ble en annen bilist stoppet av Utrykningspolitiet (UP) for å ha kjørt altfor fort litt lenger sør. Bilen ble målt til 142 kilometer i timen på riksvei 4 ved Dalsjordet nord for Gjøvik. Også her var det en ung mann i slutten av tenårene som mistet lappen.

Omtrent samtidig hadde UP kontroll på Rørosvegen – riksvei 30 – ved Os i Østerdalen. Her ble ytterligere to unge menn, denne gangen i 20-årene, fratatt retten til å kjøre bil etter å ha blitt målt i 96 og 113 kilometer i timen i en 60-sone.