Møtet hos Riksmekleren startet klokken 10. Om lag halvannen time senere forlot Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag lokalene i Grensen i Oslo for å holde interne møter.

– Vi har fått noen interne avklaringer, sa en svært ordknapp forbundsleder Mette Walker i Skolenes landsforbund på vei inn til fortsettelsen av møtet hos Riksmekleren litt før klokken 13.30.

– Vi er fortsatt i en prosess, understreket hun.

Kan gå mange timer

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal understreket på vei inn igjen til møtet med riksmekler Mats Ruland og KS at de mest av alt ønsker en løsning.

– Vi er i en prosess her inne først og fremst. Det er for å se etter alle muligheter for å løse konflikten, selvfølgelig, og for å få avsluttet streiken, sa Handal, men uten å ville si noe om forslagene som måtte ligge på burdet.

Han kan ikke si noe om hvor lang tid lørdagens møte vil vare.

– Det kan gå mange timer, eller det kan gå fort, sier Handal, som ikke ønsker å si om det er større bevegelse nå enn på forrige søndags møte som endte med at partene gikk fra hverandre etter to timer.

Lønnsutviklingen

Han vil ikke si om det har vært bevegelse fra motparten KS og om arbeidsgiversiden har vist vilje til å flytte på kravene.

– Vi er her så lenge det er håp, og vi jakter en løsning som gjør at lærerne ikke lenger skal sakke akterut i lønnsutviklingen, og at vi skal gjøre noe med den andelen uten lærerutdanning som faktisk står og underviser i norske klasserom, sier Handal.

Spørsmålet er om det er mulig å komme fram til en løsning i dag, om forhandlingene trekker ut i tid, eller om partene finner ut at avstanden fortsatt er så stor at de ikke ser noen mulighet til å komme til en enighet.