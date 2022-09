Framtiden i våre hender advarer mot grønnvasking av fond

– Ved å plassere pengene våre grønt så signaliserer vi til bankene at vi er opptatt av klima og miljø, sier leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender (FIVH) til NRK.

Hun påpeker imidlertid at ikke alt er klimavennlig selv om det er merket som grønt eller utgir seg for å være det. Grønn sparing er betegnelsen på ulike former for sparing i for eksempel grønne fond.

Grønnvasking skjer når selskaper bruker misledende markedsføring for å virke mer miljø- og klimavennlige enn det de egentlig er.

– Å velge svanemerkede fond kan være en god idé, da dette er kontrollert av en objektiv tredjepart og ikke bare høres grønt ut, sier Riise.