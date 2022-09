Den ene av de fire er en gutt som var i 16-17-årsalderen da mannen begynte å betale ham for seksuelle tjenester, ifølge tiltalen.

Romerikes Blad skriver at mannen opprinnelig også var siktet for å ha betalt flere titusen kroner for overgrepsmateriale på det mørke nettet. Denne siktelsen er imidlertid frafalt, og mannen er nå siktet for besittelse av 35 bilder som viser seksuelle overgrep eller seksuelle fremstillinger av barn.

Mannen i 40-årene, som har hatt lederverv i flere idrettslag på Romerike, ble sammen med ni andre pågrepet i en stor politiaksjon i april i år.

Hans forsvarer, advokat Gunhild Lærum, har ingen kommentar til tiltalen på nåværende tidspunkt.

– Han har forklart seg for politiet og vil forklare seg i retten, sier Lærum til Romerikes Blad.

Det er satt av én dag til saken mot mannen i Romerike og Glåmdal tingrett i desember.