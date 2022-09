Kontroll på boligbrann i Våler

– Det er fare for spredning til noen bygninger i nærheten og noen biler som står parkert der. Brannvesenet er i gang med slukkingsarbeidet, og det vil nok pågå en stund, sa operasjonsleder sier operasjonslederen Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt til NTB ved 3-tiden.

Det var da ikke kommet meldinger om at noen befant seg i huset.

Ved 5.30-tiden opplyser politiet at det er gjort rede for alle som bodde i huset. Brannvesenet hadde da kontroll, men to personer i nabohuset måtte tilbringe natten et annet sted.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen, som politiet fikk melding om klokken 2.17.