Mann alvorlig skadd etter påkjørsel i Fredrikstad

Politiet meldte om ulykken på fylkesvei 109, Rolvsøyveien klokken 17.11.

Operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt sier til Fredriksstad Blad at fotgjengeren, en mann i 30-årene, er fraktet med luftambulanse til sykehuset på Kalnes – og at det er mulig at han fraktes til Ullevål sykehus i Oslo.

Ifølge politiet er føreren av bilen en mann i 60-årene.

– Det er foretatt førerkortbeslag. Politiets kriminalteknikere og Vegvesenets analysegruppe skal undersøke ulykkesstedet nærmere. Årsak vil jeg ikke komme nærmere inn på nå, sier operasjonslederen.