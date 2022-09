Fredag formiddag er hovedindeksen ned med over 2 prosent, til 1.133.57 poeng.

Børslokomotivet Equinor faller med 2,9 prosent etter at oljeprisen, som startet fredagen med en pris på over 90 dollar, har falt til under 89 dollar og dermed er lavere enn ved gårsdagens børsslutt.

Også selskaper som Aker BP (-3,4 prosent), DNO (-3,9) og Aker Solutions (-5,2) sliter. Store selskaper som Norsk Hydro og Yara faller med henholdsvis 1,9 og 3,3 prosent.