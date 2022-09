Tall Khrono har samlet inn fra fire statlige høgskoler og ti universiteter, viser at sektorens økte strømutgifter målt i forhold til et normalår totalt vil beløpe seg til over 600 millioner kroner.

Dette er merutgifter som regjeringen ikke har gitt noen signaler om å kompensere.

– Ved Universitetet i Bergen vil energikostnadene i 2023 i hvert fall passere 200 millioner kroner, sier overingeniør Steinar Sundberg til Khrono.

Det er 140 millioner mer enn de vel 60 millionene universitetet budsjetterte med i 2022.

– Det er en enorm sum for et universitet, sier han.

I 2023 har Universitetet i Oslo beregnet at merutgiften kan bli rundt 170 millioner kroner. UiO har langsiktige strømavtaler, men det er utgiftene til fjernvarme som skyter i været, for her er prisen basert på spotpris.