SSB: Lovbrudd som er etterforsket i 2021

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger fram statistikk over hvor mange lovbrudd som ble etterforsket i fjor. I fjorårets statistikk kom det blant annet fram at over 18.500 saker ble henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

«Folkeavstemning» planlagt i russiskkontrollerte områder i Ukraina

Separatistene i Donetsk og Luhansk samt okkuperte områder i Kherson og Zaporizjzja hevder de skal holde folkeavstemninger fra 23. til 27. september om å slutte seg til Russland.

Truss' regjering legger fram «mini-budsjett»

Storbritannias finansminister Kwasi Kwarteng presenterer det første budsjettet til Liz Truss' nye regjering. En kostbar strømstøtteplan finansiert av lån og store skattelettelser er blant det som ventes.

Ro-VM: Norske båter i semifinaler

Den nykomponerte dobbeltsculleren med Kristoffer Brun og Oscar Helvig skal ro semifinale i VM i Racice, Tsjekkia. Det skal også kvinnenes dobbeltsculler med Thea Helseth og Jenny Marie Rørvik.

Casper Ruud i Laver Cup

Casper Ruud skal i aksjon i Laver Cup, en innendørs turnering på hardcourt, som spilles mellom et sammensatt lag fra Europa og et fra verden for øvrig. Her skal for øvrig tennislegenden Roger Federer spille doublekamp sammen med Rafael Nadal når han fredag runder av en bemerkelsesverdig karriere i London.