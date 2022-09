Politiet skjøt mot person i politiaksjon i Nordhordland

Politiet opplyser at personen det ble skutt mot, var våken og bevisst og ble umiddelbart tatt hånd om av helsepersonell og kjørt til Haukeland universitetssjukehus.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet om skyteepisoden, som skjedde under et oppdrag Knarvik i Alver kommune, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding klokken 5.30 fredag morgen.

Vest politidistrikt ønsker ikke å svare på NTBs spørsmål om saken, men operasjonsleder Eirik Loftesnes henviser til Spesialenheten, som etterforsker saken videre.

– Spesialenheten er varslet om at politiet natt til fredag har skutt en person i Knarvik i Alver kommune. Spesialenheten har besluttet å iverksette etterforskning, skriver Thor Larsen, påtalefaglig etterforsker i Spesialenheten. i en epost til Bergens Tidende.

Han opplyser at formålet med etterforskningen er å belyse hendelsesforløpet, og omstendighetene rundt situasjonen hvor det ble avfyrt skudd. Han skriver videre at Kripos er varslet og at de vil bistå Spesialenheten med åstedsundersøkelser.