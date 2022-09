Huitfeldt ber Israel og palestinerne skape en «horisont for fred»

Huitfeldt sier situasjonen på Vestbredden og Gaza er veldig krevende, med vedvarende uro de siste månedene.

– Mange menneskeliv er gått tapt. Dette er en konsekvens av at det ikke har vært en reell fredsprosess på åtte år, sier utenriksministeren i en pressemelding.

På torsdagens møte oppfordret giverlandene israelerne og palestinerne til å «ta skritt for å skape en politisk horisont for fred».

– Det haster og det er helt nødvendig for å realisere tostatsløsningen og bedre situasjonen for den palestinske befolkningen. For hvert år som går uten en politisk prosess mellom partene, svekkes muligheten for en tostatsløsning, sier Huitfeldt.

Hun trekker samtidig fram fremskritt i det praktiske samarbeidet siden giverlandsgruppen møttes i mai. Det inkluderer økt handel med Gaza og mellom Vestbredden og Jordan, flere israelske arbeidstillatelser til palestinere fra Gaza og elektronisk lønnsutbetaling til palestinere som jobber i Israel. Hun sier også at de palestinske myndighetene jobber med reformer på flere områder, men at det også er områder der det ikke er fremdrift.

På møtet deltok blant andre den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh og den israelske utenriksråden Alon Ushpiz, samt EUs utenrikssjef Josep Borrell, FNs spesialkoordinator for Midtøsten og utenriksministrene fra Egypt, Jordan og Sverige.