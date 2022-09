24. juni møtte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen styreleder i det kristne nettverket «Til Helhet», Ole Gramstad Jensen, til debatt i Dagsnytt 18 om såkalt «konverteringsterapi».



Debatten ble ledet av programleder Sigrid Sollund , som skal være nær venn med Trettebergstuen. Ifølge VG har Anette Trettebergstuen så sent som i fjor omtalt NRK-programlederen som sin «besteste venn i hele verden» i et innlegg på Facebook.



- Gitt at det er sant at de er bestevenner, så bør ikke Sollund intervjue Trettebergstuen. Det kan skape en mistanke om at de hun ikke kommer til å stille de nødvendige kritiske spørsmålene, nettopp fordi de er venner. Da setter Sollund seg i en situasjon hvor det er mulig å stille spørsmål ved hennes habilitet, har Trygve Aas Olsen, fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, sagt til VG.

- Burde ikke godta rolleblanding

Torsdag ble habiliteten til programlederen tema i Kringkastingsrådet etter en klage på programmet.



«Nå ble jeg virkelig overrasket, faktisk opplever jeg det som manipulering. Sigrid Sollund kan ikke intervjue sin venninne, Trettebergstuen. Alltid ment at Sigrid Sollund har vært meget god og profesjonell, nå har jeg mistet respekten for hennes integritet. NRK burde ikke godta blanding av roller som dette», skriver klageren.

Programredaktør Knut Magnus Berge la seg helt flat da han møtte i Kringkastingsrådet for å greie ut om saken.

- Jeg er enig med klager i at Sigrid Sollund er en tvers igjennom profesjonell programleder. Jeg er enig i at hun ikke burde intervjuet Anette Trettebergstuen på grunn av nært vennskap. At det har skjedd ved ett tilfelle er ikke Sigrid sin feil, det er mitt ansvar, sa Berge til rådet torsdag.



- Faktisk er det slik at Sigrid kom til meg en tid etter at jeg ble redaktør fortalte om vennskapsforholdet og ba meg vurdere dette, fortsetter han.



- Jeg vurderte det da at dette var innafor. Det var en dårlig vurdering. De er for nære.

- Jeg synes det var på høy tid med den vurderingen og at den er riktig. Den burde kommet før, svarer rådsmedlem Trude Dreveland.

- Veldig viktig for tilliten

Berge forteller at de nå vil hente inn andre programledere når Trettebergstuen inviteres til Dagsnytt 18.

- Jeg har ikke noe annet å si enn at det er veldig bra at man tar hensyn til den type problematikk i fremtiden, sier Gunn Cecilie Ringdal, rådsmedlem, som mener det kunne vært orientert om at de var personlige venner.



- Det er veldig bra at det ikke skjer igjen. Det er veldig viktig for tilliten til NRK, legger hun til.

- Jeg er enig i at Sigrid Solund er en tvers gjennom profesjonell programleder med høy integritet, og jeg synes svaret til NRK sikrer at hun i fortsettelsen vil være det sammen, sier leder av Kringkastingsrådet, Snorre Valen.

