Helse Bergen-ansatt innrømmer journalsnoking

– Omfanget ser ut til å være betydelig. Saken er fremdeles under etterforskning for å fastslå konkrete tall nærmere, sier politifullmektig Nathalie Christensen i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Det var i sommer en helsearbeider i Helse Bergen fikk sparken og ble politianmeldt for å ha lest pasientjournaler uten grunn.

Den tidligere ansatte var nylig i avhør hos politiet der vedkommende innrømmet de faktiske forhold.

Tidlige undersøkelser avdekket at den ansatte trolig har gjort oppslag på et «betydelig» antall pasienter over en periode på flere år.

Helse Bergen sa tidligere at alle de berørte skulle kontaktes. De foreløpige undersøkelsene viser imidlertid nå at omfanget er så stort at det vil være vanskelig å kontakte hver enkelt som kan være berørt, og at det er fare for å informere feil.

Etter dialog med Datatilsynet planlegger helseforetaket nå heller å informere bredt om hvordan pasienter selv kan sjekke hvem som har sett i journalen sin.