Frp vil ha omkamp om vannkraft

– Jeg tror det er på tide å stikke fingeren i jorda og innse at vi må ha mer kraftutbygging i Norge hvis vi på sikt skal få lavere priser, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.

Listhaug sier det er viktig at flere vannkraftverk oppgraderes, men at dette ikke er nok. Hun vil også bygge ut noen vernede vassdrag og sidevassdrag.

– Det er helt åpenbart mulig å bygge ut mer vannkraft i Norge. Det er over 300 vernede vassdrag i Norge. Vi ønsker at man skal gå igjennom dem på nytt og se på muligheten for å bygge ut der dette kan gjøres skånsomt, sier Frp-lederen.

Opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraft vil bare gjøre at man kan hente ut 6-8 TWh ekstra, anslo NVE i et notat i 2020.

I januar stemte Frp og Sp som de eneste partiene på Stortinget for et forslag om å øke norsk kraftproduksjon ved å åpne vernede vassdrag for utbygging.

– Frp vil fremme flere forslag for å bygge ut mer vannkraft fremover, sier Listhaug.