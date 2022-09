Zelenskyj mener Russland må stenges ute

Verdenssamfunnet bør frata Russland stemmeretten i FNs institusjoner og vetoretten i Sikkerhetsrådet. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en videooverført tale til FNs hovedforsamling i New York i natt norsk tid.

Diskuterer nye sanksjoner

EUs utenriksministre vurderer innføring av nye sanksjoner mot Russland, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell. Han kom med uttalelsen rett etter et hasteinnkalt møte for EUs utenriksministre ble avsluttet i New York i natt norsk tid.

270 krigsfanger utvekslet

Ukraina og Russland har med hjelp fra Tyrkia utvekslet til sammen 270 krigsfanger, inkludert ti utenlandske krigsfanger, opplyser ukrainske myndigheter. Ukraina har fått 215 krigsfanger. Russland har på sin side fått 55 krigsfanger, blant dem den tidligere ukrainske prorussiske politikeren Viktor Medvedtsjuk, som er alliert av Russlands president Vladimir Putin og anklaget for høyforræderi.

Problemer med BankID på mobil

Gjennom natten har BankID på mobil fortsatt vært utilgjengelig for enkelte Telenor- og Telia-kunder. Ved 5.20-tiden er problemet fortsatt ikke helt løst, skriver BankID på sin statusside.

200 døde hvaler

Rundt 200 grindhvaler er døde etter å ha strandet på vestkysten av den australske øya Tasmania. Til sammen 230 grindhvaler ble funnet på stranden i går. Bare 35 av dem var fortsatt i live i dag morges, opplyser myndighetene.