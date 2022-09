Banken meldte onsdag kveld om tekniske problemer som rammet mobilkunder hos Telenor, Telia og Ice.

Ved 2.20-tiden natt til torsdag er problemet fortsatt ikke helt løst, og BankID har lagt ut følgende status på sin nettside.

– BankID på mobil for Telenor-kunder og BankID på mobil for Telia-kunder er utilgjengelig for enkelte brukere. Vi beklager problemene dette medfører og arbeider med å rette feilen.