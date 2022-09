Kommunene sparer millioner på streik

Drøyt en åttedel av de 8.200 streikende lærerne jobber i Bergen, som hittil har spart nesten 29 millioner kroner, skriver Klassekampen. Etter det siste streikeuttaket sparer Bergen 3,5 millioner per dag, opplyser skoleetaten. Det er ikke klart hvordan de sparte pengene skal disponeres.

– De går inn i kommunekassen, og så må det være en prosess, sier kommunaldirektør for barnehager, skole og idrett, Marius Arnason Bøe. Basert på tidligere erfaringer sier han at pengene ikke nødvendigvis blir brukt på barn og unge.

– Det betyr ikke at det ikke skjer, men det er ingen automatikk i det, sier Bøe.

Lokallagsleder Bente Myrtveit i Utdanningsforbundet mener pengene bør brukes på gode tiltak når streiken er over.

– Ekstra bemanning, for eksempel.

I Haugesund sier ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) at de tenker mindre i siloer. og at skolene får de pengene det til enhver tid er bruk for, innen rimelighetens grenser. Han sier også at kommunen har brukt ekstra ressurser på aktivitetstilbud som fritidsklubber, skøytebane og kino under streiken.

Også i Lillestrøm og Tromsø sier den politiske ledelsen at de vil komme tilbake til hvordan pengene de sparer skal disponeres.