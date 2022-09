I undersøkelsen som YouGov har gjort for Nordea, svarer 64 prosent at utgifter til strøm bekymrer mest.

– Det er ikke usannsynlig at strømprisene blir enda høyere i månedene som kommer. At dette er en stor bekymring for mange husholdninger er forståelig, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.

Høye matutgifter, prisen på drivstoff og økte renter følger på plassene bak.

At strøm- og matpriser bekymrer mer enn økte renter kan forklares med at renteøkningene ikke har fått full effekt på privatøkonomien ennå, sier Incedursun.