Prinsesse Märtha Louise fyller 51 år

Da prinsessen fylte 50 år i fjor, gledet hun seg over det.

– Det er noe med å være på plass i livet også. Det er bedre å bli 50 enn ikke å bli det, sa hun i et intervju med NTB.

– Min far sier at alder bare er et tall, så jeg får lytte til ham som er litt eldre enn meg og har mer erfaring, sa hun videre.

Prinsesse Märtha Louise er to år eldre enn sin bror, kronprins Haakon, men er likevel nummer fire i arverekken. Også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er foran henne. Først i 1990 ble regelverket endret til at den førstefødte i kongefamilien blir tronarving, uavhengig av kjønn.

Bursdagen torsdag feires privat, opplyser prinsessens manager, Carina Scheele Carlsen, i en melding til NTB.

Hvert år på bursdagen deles det ut penger fra Prinsesse Märtha Louises Fond , som støtter tiltak som gir barn med funksjonshemming glede i hverdagen. Tildelinger fra fondet skal gå til tiltak for barn under 16 år, helst i regi av organisasjoner og institusjoner.

Neste år fyller både kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit 50 år, henholdsvis 20. juli og 19. august.