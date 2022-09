Lærerstudenter får ikke praksis på grunn av streiken

Ifølge Høgskulen på Vestlandet er det til sammen 95 studenter ved grunnskolelærerutdanningen og ved lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag som er rammet av streiken. Disse studerer enten i Bergen eller Stord, skriver VG.

Studentene skulle begynt i praksis denne uka, men det ble det ingenting av, fordi lærerne som skulle følge dem opp i den tre uker lange praksisperioden, er tatt ut i streik.

Forrige fredag sendte høyskolen melding til studentene om at den foreløpig ikke hadde noen nye svar. De fikk beskjed om å holde seg oppdatert og forholde seg til beskjed fra praksislærer eller rektor.

– Praksisadministrasjonen er i tett dialog med ledelsen ved fakultetet. Tirsdag denne uka ble problemstillingen løftet til nasjonalt nivå, het det i meldingen.

Masterstudent Yvonne Jeanette Selland-Dalseide (23), som er i sitt siste år ved lærerutdanningen, sier til avisa at hun finner hele situasjonen absurd.

– Vi har hørt at vi ikke vil få vitnemål til våren, hvis vi ikke fullfører praksisen dette semesteret. Det betyr at vi risikerer å måtte gå et ekstra år. Det føles helt vanvittig når vi vet hvor stort behov det er for nye lærere, sier hun.