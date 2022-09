Vegvesenet har funnet mulige overbelastninger i knutepunkter på stengte trebruer

Dette gjelder E16 Norsenga bru og fylkesvei 206 Flisa bru, melder Teknisk Ukeblad.

Statens vegvesen stengte 14 trebruer for å utføre spesialinspeksjoner av dem etter at Tretten bru kollapset 15. august i år. Feilen kan gjelde flere av de andre stengte bruene, men det er ikke avklart,

– Det handler om mulig overbelastning av knutepunkter og staver, sier Gunnar Eiterjord, seksjonssjef for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, til TU.

Han sier han ikke ønsker å gå i detaljer før det er fastslått at bruene faktisk har disse feilene, men legger til at det er for enkelt å si at feilene skyldes blandingen av stål og tre i konstruksjonen.

Vegvesenet vil ikke koble funnene direkte til kollapsen på Tretten bru.

– Der pågår det egne undersøkelser som vil konkludere, sier Eiterjord.

Brukollapsen vil koste minst 300 millioner kroner, tror Innlandet fylkeskommune