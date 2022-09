Bergensere fikk utgått covidvaksine

Ved en feil fikk 47 personer i Bergen covidvaksine som var gått ut på dato i vinter, skriver Dagbladet. Smittevernoverlege Marit Voltersvik bekrefter tabben som skjedde på to apotek i vestlandshovedstaden.

– Konklusjonen fra Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet var at avviket ikke hadde noen negative konsekvenser for de vaksinerte, men at det var å betrakte som alvorlig og et brudd på interne rutiner, sier Voltersvik.

Enighet for Foodora-bud

Meklingen i lønnsoppgjøret for Foodora-budene kom i havn da Virke og Fellesforbundet ble enige i natt. Konstituert administrerende direktør Mille Haslund Mellbye i Virke sier de kom fram til en løsning innenfor rammene fra frontfaget.

Zelenskyj hyller vestlig fordømmelse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hyller allierte vestlige land som fordømmer planer om folkeavstemninger i russiskokkuperte områder i Ukraina. Det var i går at separatister i Donetsk og Luhansk, samt okkuperte områder i Kherson og Zaporizjzja, sa at de vi holde folkeavstemninger senere denne uken om å bli del av Russland.

Scholz sier Putin ødelegger Russland

Russlands president Vladimir Putin ødelegger ikke bare Ukraina, men også sitt eget land. Det sa Tysklands statsminister Olaf Scholz i en tale til FNs hovedforsamling i natt, der han også anklaget Putin for å ha imperialistiske ambisjoner.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan talte også til forsamlingen. Han ba om det han kaller en verdig avslutning på krigen i Ukraina og om at Russland må gi fra seg erobrede områder.

Kishida vil møte Kim

Japans statsminister Fumio Kishida gjentar tilbudet om å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un. – Japan står klart til å begi seg ut i dialog i saker som er av felles bekymring, sa Fumio Kishida i sin tale i FNs hovedforsamling i natt.

USAs president Joe Bidens administrasjon har i likhet med Kishida tidligere tatt til orde for fornyet diplomatisk kontakt med Pyongyang, men uten å ha fått respons fra Kims regime.

Signalfeil og strømproblemer på jernbanen

Natt til onsdag har det oppstått signalfeil på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Darbu og på Nordlandsbanen mellom Levanger og Berggrav. Dette fører til forsinkelser, innstillinger og reduserte hastighet.

I Vestland er Vossebanen stengt mellom Bulken og Evanger på grunn av strømproblemer.