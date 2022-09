Strømproblemer på Østfoldbanen – forsinkelser og innstillinger

Bane Nor meldte ved 18.40-tiden om at det var problemer på hovedbanen og at det var stengt mellom Oslo S og Grorud. Årsaken er strømproblemer.

– Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Dette skyldes strømproblemer, skriver Vy på sine nettsider.

Også på Østfoldbanen ved Ski er det problemer. Klokken 20.20 opplyste Bane Nor at det var forsinkelser på grunn av feil på en sporveksel.

Vi jobber med å rette feilen, men vi vet foreløpig ikke hvor lang tid dette vil ta, skriver Bane Nor.