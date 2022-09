Klinikken har fått mye kritikk, blant annet for å bruke begrepet «kvinnehelse» om klinikken – som blant annet skal tilby fettsuging, rynke- og hormonbehandling.

Kjendistrioen Rudjord, Skarbø og Tjelta har vært involvert på eiersiden, men trekker seg nå fra prosjektet. I en felles uttalelse beklager de måten begrepet kvinnehelse ble brukt i forbindelse med lanseringen.

– Kvinnehelse og estetisk medisin er to forskjellige ting, og vi beklager overfor de som er blitt opprørt av denne sammenblandingen. Nomi Oslo var et prosjekt vi gikk inn i med de beste intensjoner, vi ønsket å lage noe mer enn en ren skjønnhetsklinikk, men slik debatten har utviklet seg er et videre engasjement i Nomi umulig, heter det i uttalelsen.

Stort engasjement

Da saken om skjønnhetsklinikken ble kjent forrige uke, tok det ikke lang tid før kritikerne var på banen. Blant annet skrev NRK-programleder Live Nelvik kommentaren « Skjønnheten kommer utenfra », som skapte stort engasjement.

Også Aftenpodden-deltaker og produkteier i Schibsted, Sarah Sørheim, gikk hardt ut i Aftenposten. I et debattinnlegg skrev Sørheim at skjønnhetsindustri er ikke kvinnehelse – og at vi ikke må lures til å tro det.

Også leger, forskere og helsepersonell har engasjert seg og kritisert ordbruken til Nomi. Kritikken har kommet fra alle hold.

– Kritikken er legitim

Som følge av at de tre trekker seg ut av selskapet, vil ansvarlig lege Karim Sayed ta fullt eierskap over Nomi Oslo.

Sayed sier i pressemeldingen at han beklager at Rudjord, Skarbø og Tjelta trekker seg ut av selskapet, men at han også har forståelse og respekt for avgjørelsen.

– I ettertid ser vi at kommunikasjonen i forbindelse med lanseringen var feil og anerkjenner at den delen av kritikken er legitim, sier Sayed.

Rudjord, Skarbø og Tjelta sier at de håper fokuset på viktige kvinnehelsespørsmål som har oppstått i kjølvannet av deres uheldige uttalelser, kan føre til økt oppmerksomhet og bevissthet, som på sikt kan føre til at flere kvinner får den hjelpen de fortjener.