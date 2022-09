Vegvesenet har funnet mulige feil og mangler på to trebruer – kan gjelde flere

– Så langt har vi i våre undersøkelser funnet mulige feil og mangler i prosjekteringen av E16 Norsenga bru og fylkesvei 206 Flisa bru da de ble bygd. Dette kan gjelde flere av de andre stengte bruene, men det vet vi ikke sikkert nå. Dette jobbes det nå videre med for fullt for å sjekke ut med både egne og eksterne krefter, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en pressemelding.

Norsenga bru er åpnet med enkelte trafikkrestriksjoner, mens en åpning av Flisa bru foreløpig ikke er avklart.

Etter at Tretten bru kollapset 15. august, stengte Vegvesenet til sammen 14 andre bruer av lignende type. Tveit bru ved Ryfoss og Moumbekken bru i Fredrikstad har siden blitt åpnet for normal trafikk.

– Norsenga er trygg med den belastningen som vi har åpnet opp for nå. Ingen bruer gjenåpnes for trafikk uten at vi er helt trygge for den belastningen de skal utsettes for, understreker Eiterjord.