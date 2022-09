Bevisstløs person til sykehus etter brann i Bergen

– Vi ble varslet om et stort smell og kraftig røyk i en leilighet klokken 14.25 og rykket ut. Røykdykkere har hentet ut en person fra leiligheten, og vedkommende er overtatt av helsevesenet, sier vaktleder Tore Fanebust i brannvesenet.

Overfor Bergensavisen bekrefter innsatsleder Frode Bødtker at personen var bevisstløs da vedkommende ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus.

Vest politidistrikt bekrefter på Twitter at brannen er isolert til en leilighet, og at en person er hentet ut.

Det er i tillegg opprettet sikkerhetsavstand rundt bygget ettersom det spruter en del glass, men brannen skal ifølge brannvesenet være slukket.

– Vi har slukket brannen og har søkt i andre leiligheter for å forsikre oss om at ingen flere mennesker er inne i bygget, sier Fanebust.

Politiet opplyste at det ble observert sot på et vindu i tredje etasje. Det ble iverksatt evakuering like før klokken 14.30 som følge av melding om brann og sort røyk.

Skadeomfanget på personen som ble hentet ut av bygget, er foreløpig ukjent. Gaten er inntil videre sperret av.