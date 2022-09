Mann dømt til fengsel i over seks år for voldtekt av samboer

Overgrepene mannen er dømt for, fant sted i februar og mars i år og skjedde mens den fire år yngre samboeren var bundet og stripset, eller ble holdt fast og truet med vold. Han sto også tiltalt for et forhold tilbake i 2020, som også retten fant ham skyldig i. I etterkant av hendelsene ble mannen ilagt kontaktforbud mot kvinnen, men dette ble brutt gjentatte ganger.

Retten mente forholdene burde kvalifisere til en fengselsstraff på omtrent ti år. Psykiatrisk sakkyndige som har undersøkt 26-åringen, fant derimot at han må anses å være lettere psykisk utviklingshemmet.

– På grunn av denne tilstanden, sett i sammenheng med øvrige diagnoser, hadde han betydelig svekket virkelighetsforståelse, men uten å være utilregnelig, går det fram av dommen.

– Tiltaltes svake kognitive fungering og komplekse diagnosebilde tilsier samlet sett en vesentlig reduksjon i straffen, skriver dommeren videre og konkluderer med at en straff på seks og et halvt år er riktig reaksjon.

Mannen er også idømt varig kontaktforbud mot den tidligere samboeren og til å betale henne 300.000 kroner i erstatning og oppreisning.