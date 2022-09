Berging av strandet militærfly på Senja utsatt

Flyet, et CV-22 Osprey fra Bell og Boeing, foretok en kontrollert nødlanding i Stongodden naturreservat lengst sør på øya 12. august. Siden har det stått forlatt et lite stykke fra vannkanten, mens det er lagt paner for hvordan det såkalte hybridflyet – som kan ta av som et helikopter og fly som et vanlig fly – skal hentes ut.

Det er bygget en midlertidig «rullebane» så flyet kan flyttes 74 meter ned til fjæresteinene og lastes over på en lekter. Det skulle skjedd mandag og tirsdag denne uken, men dårlig vær gjør at arbeidet blir forsinket, skriver Folkebladet. Håpet er nå å bli ferdig på søndag.

Det er riktignok ikke været på Senja som er problemet, men vestlandsværet. Kranlekteren som skal heise OSprey-en om bord, kommer fra Stord og er forsinket på grunn av været.

– Dårlig vær på Vestlandet gjør at transporten har stoppet opp, forteller sjefsersjant Odd-Helge Wang i Maritim Helikopterving. På Senja går forberedelsene som de skal.

– Vi har fått flymaskinen opp på stokkemattene og jobber med å tilrettelegge de siste meterne ut i havet, forklarer Wang. Stokkemattene er treelementene som den provisoriske banen ned til strandkanten er bygget av.