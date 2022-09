Brann i rekkehus på Gjøvik – full overtenning

Politiet meldte om brannen klokka 15.30 mandag.

Flere nødetater er på stedet og jobber med evakuering og brannslukking, opplyste politiet i Innlandet på Twitter.

– Vi har kontroll på alle beboerne i rekkehuset som brenner. Det er snakk om 37 personer. Beboere i nabo-rekkehuset er også evakuert, sier operasjonsleder Kristian Bjaanes til NTB i 16.30-tiden.

Rekkehuset inneholder seks leiligheter.

Bjaanes opplyser at det fortsatt brenner kraftig og at vind tar med seg røyk flammer i retning et boligfelt i nærheten. Årsaken til brannen er ukjent.

– Det er full branninnsats på stedet for å hindre spredning, sier operasjonslederen.

Kommunen har opprettet et evakuerings- og pårørendesenter på Quality Hotel Strand i Gjøvik.

Saken oppdateres.