– Feil av denne typen kan føre til konsekvenser for pasientbehandlingen som prognosetap, manglende eller feil videre behandling og økonomiske konsekvenser, sier kommunikasjonsrådgiver Nina Vedholm i Helsetilsynet til NRK.

Feilen skal ha oppstått på grunn av en oppdatering i sykehusenes datasystem i februar, men ble først oppdaget i juni da Datatilsynet ble varslet.

– Det er forferdelig ugreit. Den typen koding skal skje på den pasienten det dreier seg om, sier medisinsk fagsjef Harald Sunde ved Finnmarkssykehusene.

Det er foreløpig ikke kjent at datafeilen skal ha hatt konsekvenser for pasienter i Helse nord og Helse vest, bekrefter helseforetakene overfor rikskanalen. Feilen ble rettet opp kort tid etter at den ble oppdaget.