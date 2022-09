Bilen kolliderte i autovernet da tre elger krysset Nannestadvegen nord for Kokstad like etter klokken 6 mandag morgen. Ifølge operasjonsleder ble to av elgene funnet døde i veibanen, mens en tredje løp skadd fra stedet.

– Elgene i veibanen var døde, og viltnemnda har lokalisert den siste elgen som løp fra stedet. Den skal skytes på grunn av skader fra ulykken, bekrefter operasjonsleder Jan-André Delbeck i Øst politidistrikt overfor NTB.

Det var to personer i bilen da ulykken skjedde. Kvinnen som kjørte bilen, er fraktet til sykehus med ukjente skader.

– Det er store materielle skader på bilen på grunn av høy energi ettersom det er en fartsgrense på 80 kilometer i timen på ulykkesstedet. Bilfører er fraktet til sykehus, men skadegraden er ukjent, sier Delbeck.

Operasjonslederen opplyser videre at en mannlig passasjer i 20-årene kom uskadd fra hendelsen, og at veien er ryddet og åpen igjen for trafikk.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 6.16.